輝達大驚奇! AI股還有更多驚喜! 這家獨門技術最吃香

鉅亨網新聞中心 2024-05-29 20:00

周三台股拉回 195 點，權值股如台積電、聯發科、鴻海都拉回做收，然而中小個股卻是生龍活虎，輝達昨晚在美國創下 1139 新高，從 4 月中低點 756 至今短短一個多月已經暴漲 383 元達 50%，台股跟 AI 關聯性高，輝達創下傳奇後，台股是否也會跟上呢?

大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，AI 趨勢夠大指數不用預設立場，上半年市場半信半疑，下半年將會遍地開花，這是因為 AI 基礎建設還在擴大，從企業端到政府端勢必全面建置，而邊緣 AI 從 OPEN AI、GOOGLE 到微軟都有新突破，將加快邊緣 AI 商機，且是涵蓋多領域的新商機。

阮蕙慈分析師指出，AI 重點在水冷和機器人，水冷股雙鴻 (3324-TW)、奇鋐(3017-TW) 都再創新高，雙鴻 955 元眼看就要挑戰 4 位數，這波水冷散熱新飆股不少，例如吉茂 (1587-TW)、德晉(3446-TW)、艾姆勒(2241-TE)、萬在(4543-TW) 都創下驚人漲幅，而水冷中還有剛起漲的如泰碩(3338-TW)，已經獨家供應抖音，電腦展也將推出新水冷產品，今年新客戶加入，將是倍數成長的第一年，法人圈盛傳將與某 ODM 大廠合作，如同前述的飆股跟廣達合作一樣概念，全年 EPS 上看 7 元，算是水冷裡 PE 最低。

AI 的商機沒有最大只有更大，阮蕙慈分析師表示，神盾集團全力布局 AI，除芯鼎 (6695-TW) 連飆 3 根漲停外，神盾 (6462-TW)、安國(8054-TW) 也往上噴出，神盾家族從美系大客戶到日、韓新訂單，全都跟 AI 有關，目前已在台積電投片，加上合併效應下半年正式貢獻，股價年初先飆一波反映題材，經過 3 個月中繼整理後，看來將迎接反應業績的主升段了。

水冷散熱還有另一檔 4XXX 值得留意，阮蕙慈分析師指出，這是溫度、流量、壓力、液位的全方位感測，水冷系統因為造價昂貴，都需要這樣的感測檢驗溫度是否正常、冷卻液是否滲漏或消耗，而全球有此技術的沒有幾家，技術難度高、毛利高達 5 成以上，會是接下來的大飆股。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

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