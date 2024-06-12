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鉅亨速報

盤後速報 - 晶華(2707)下週(6月20日)除息11.38元，預估參考價217.62元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

晶華(2707-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.38元。

以今日(6月13日)收盤價229.00元計算，預估參考價為217.62元，息值合計為11.38元，股息殖利率4.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

晶華(2707-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營國際觀光旅館;附中西餐廳咖啡廳夜總。會酒吧會議廳健身房三溫暖商店等;停車場。經營;旅館管理;休閒育樂產業設施諮詢顧問。近5日股價上漲1.57%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 229.00 11.3821 4.97% 0.0
2023/06/20 306.0 9.0073 2.94% 0.0
2022/06/16 173.5 12.3925 7.14% 0.0
2021/09/23 142.5 4.3891 3.08% 0.0
2020/07/16 146.0 3.9206 2.69% 0.0

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