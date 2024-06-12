盤後速報 - 晶華(2707)下週(6月20日)除息11.38元，預估參考價217.62元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
晶華(2707-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.38元。
以今日(6月13日)收盤價229.00元計算，預估參考價為217.62元，息值合計為11.38元，股息殖利率4.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
晶華(2707-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營國際觀光旅館;附中西餐廳咖啡廳夜總。會酒吧會議廳健身房三溫暖商店等;停車場。經營;旅館管理;休閒育樂產業設施諮詢顧問。近5日股價上漲1.57%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|229.00
|11.3821
|4.97%
|0.0
|2023/06/20
|306.0
|9.0073
|2.94%
|0.0
|2022/06/16
|173.5
|12.3925
|7.14%
|0.0
|2021/09/23
|142.5
|4.3891
|3.08%
|0.0
|2020/07/16
|146.0
|3.9206
|2.69%
|0.0
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