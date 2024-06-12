盤後速報 - 八方雲集(2753)下週(6月20日)除息5元，預估參考價160.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
八方雲集(2753-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(6月13日)收盤價165.50元計算，預估參考價為160.5元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
八方雲集(2753-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲銷售及連鎖加盟。近5日股價下跌0.9%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|165.50
|5.00451
|3.02%
|0.0
|2023/12/21
|171.0
|1.99549
|1.17%
|0.0
|2023/06/29
|184.5
|5.01059
|2.72%
|0.0
|2022/12/15
|211.5
|2.48941
|1.18%
|0.0
|2022/07/05
|160.0
|4.2271
|2.64%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇