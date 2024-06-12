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鉅亨速報

盤後速報 - 八方雲集(2753)下週(6月20日)除息5元，預估參考價160.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

八方雲集(2753-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(6月13日)收盤價165.50元計算，預估參考價為160.5元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

八方雲集(2753-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲銷售及連鎖加盟。近5日股價下跌0.9%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 165.50 5.00451 3.02% 0.0
2023/12/21 171.0 1.99549 1.17% 0.0
2023/06/29 184.5 5.01059 2.72% 0.0
2022/12/15 211.5 2.48941 1.18% 0.0
2022/07/05 160.0 4.2271 2.64% 0.0

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八方雲集165.50.00%

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