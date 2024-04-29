【量大強漲股整理】台股再度上攻，銅退光進，【矽光子】，有機會接棒演出，該留意誰?

鉅亨研報 2024-04-29 17:27

加權指數，今日開高走高，終場上漲 375.01 點，收在 20495.52 點，成交量 4199 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 342.38 億，投信買超 38.37 億，自營商買超 41.19 億，三大法人合計買超 421.94 億，其中，外資連 2 天買進，累計 547.43 億，投信連 12 天買進，累計 440.89 億，自營商連 2 天買進，累計 76.12 億。



美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.4%，標普 500 指數上漲 1.02%，納指上漲 2.03%，費半上漲 2.61%，(GOOGL-US) Alphabet、( MSFT-US ) 微軟，第一季財報公布的業績，雙雙超出市場預期，重振投資人對人工智慧 ( AI ) 主導的科技牛市樂觀情緒，( NVDA-US ) 輝達，上周五股價大漲 6.18%，社群媒體公司 ( SNAP-US ) Snap，不僅第一季財報明顯高於市場預期，也提供樂觀的財測前景，股價狂飆 27.63%，美國 3 月核心個人消費支出 ( PCE ) 物價指數年增 2.8%，高於市場預期的 2.6%，聯準會將於 4 月 30 日 - 5 月 1 日召開利率決策會議，芝商所 FedWatch 工具顯示，5 月維持利率不變的機率高達 95.6%，降息 1 碼的機率僅為 4.4%，6 月維持利率不變的機率高達 89.4%，降息 1 碼的機率僅為 10.3%；台股方面，加權指數，今日開盤跳空開高後走高站穩月線大關，終場上漲 375.01 點，收在 20495.52 點，技術面收長紅 K 棒，站穩所有均線之上，三大法人，更是兩日買超逾 692 億，技術面籌碼面有利多方；國發會上周五發布 3 月景氣對策信號綜合判斷分數站上 30 分，為 2022 年 4 月以來近二年新高，較 2 月增加 1 分，燈號連續亮出第三顆代表景氣「穩定」的綠燈，顯示景氣復甦持續回溫；基本面良好，加上 520 即將到來之下，有機會上演慶祝行情，延續多頭格局。

股票方面；權值股方面，(2330-TW) 台積電，股價開高走高，終場上漲 13 元，收在 795 元，總裁魏哲家日前曾表示，CoWoS 需求非常強勁，企業將在 2024 年擴充超過兩倍的 CoWoS 產能，但即便如此仍無法滿足 AI 客戶的半導體需求，預計 2025 年將繼續大幅擴充產能；( 2317-TW ) 鴻海，股價開高走高，終場上漲 3.5 元，收在 158.5 元，企業轉投資的 ( JP-6753 ) 夏普，爆出無預警「暫停生產」部份大型 LCD 面板，連旗下面板工廠「SDP」都虧損 1156 億日圓（約 230 億元台幣），已傳出將在年中關廠；( 2454-TW ) 聯發科，股價開高震盪，終場上漲 10 元，收在 1015 元，執行長蔡力行表示，今年各產品類別營收都將較前一年度成長，手機營收成長更高於其他類別，因為在旗艦手機市場的強勁市占率擴張，加上旗艦手機晶片平均單價較高，全年手機營收成長有信心高於中十位數百分比，旗艦手機晶片營收可望成長超過 50%。



(2330-TW) 台積電，北美技術論壇火力全開，由總裁魏哲家親自領軍，會中宣布矽光子技術應用明確時程，將積體電路以矽製程將光學元件整合於矽晶圓上，改善傳統電訊號傳輸速率，緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件（CPO）之中。矽光子族群收到激勵，今日股價全面上漲，( 2345-TW ) 智邦，上漲 4.56%，今年初因高頻寬記憶體 ( High Bandwidth Memories, HBM ) 供料不順，AI 加速器出貨動能受限、營收呈現弱勢表現，但 3 月起供料狀況已逐步緩解，再加上成功切入 ( INTC-US ) 英特爾供應鏈，法人預估，第二季營收可望落在約 200 億元左右，交出 5%-10% 的季增格局；( 3363-TW ) 上詮，今日股價亮燈漲停，企業傳出已與 ( 2330-TW ) 台積電、( NVDA-US ) 輝達，共同開發相關技術，因投入 CPO 業務腳步最快，相關光學連接器元件新品開發已見成果，可望成為主要受惠者；( 3234-TW ) 光環，今日股價亮燈漲停，創下波段新高，企業先前已透過 200G 及 400G 等高速可插拔式光收發模組等產品，切入網路服務商資料中心供應鏈，隨著 AI 及雲端應用需求爆發，超大規模資料中心啓動規格升級，800G 加快進入市場，企業更是透過與廠商合作，協助代工生產矽光產品，搶攻網路服務商資料中心的 800G、甚至更高速的下一代矽光子商機。

(NVDA-US) 輝達，搭載「地表最強 AI 晶片」GB200 必備的水冷散熱近期傳出關鍵零組件大缺貨，並出現買家為求能準時出貨給客戶，不計代價搶料狂掃貨，喊出「只要有料、價格好談」，引動水冷系統漲價潮，AI 伺服器中的水冷散熱系統共有六大關鍵零組件，中的冷卻液分配裝置（CDU）、目前 ( 3017-TW ) 奇鋐、( 3324-TW ) 雙鴻，已有能力供應 CDU、水冷板以及分歧管；法人預估，兩家企業的營收未來將會快速成長，值得期待。



國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團出訪中國，中國文旅部副部長饒權在會面時表示，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊，中國移民管理局也跟進宣布自 5 月 6 日起出台便民利企出入境管理 6 項政策措施，先開放 20 個試點城市辦理補發赴台證，可全程網辦，今天飯店族群收到激勵，全面上漲，(2707-TW) 晶華，上漲 5.58%，( 2705-TW ) 六福，上漲 7.04%，( 2739 -TW ) 寒舍，上漲 5.02%，個股呈現輪動。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師