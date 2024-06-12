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鉅亨速報

盤後速報 - 敦陽科(2480)下週(6月20日)除息6.64元，預估參考價118.86元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

敦陽科(2480-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.64元。

以今日(6月13日)收盤價125.50元計算，預估參考價為118.86元，息值合計為6.64元，股息殖利率5.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

敦陽科(2480-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為電腦系統、電腦週邊、網路產品及電腦軟體之規劃、銷售及整合。系統整合及諮詢與維修等。近5日股價下跌1.57%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 125.50 6.64 5.29% 0.0
2023/06/15 124.5 6.26 5.03% 0.0
2022/06/23 89.1 5.62 6.31% 0.0
2021/06/24 71.5 4.3 6.01% 0.0
2020/06/18 72.7 4.45 6.12% 0.0

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