盤後速報 - 敦陽科(2480)下週(6月20日)除息6.64元，預估參考價118.86元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
敦陽科(2480-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.64元。
以今日(6月13日)收盤價125.50元計算，預估參考價為118.86元，息值合計為6.64元，股息殖利率5.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
敦陽科(2480-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為電腦系統、電腦週邊、網路產品及電腦軟體之規劃、銷售及整合。系統整合及諮詢與維修等。近5日股價下跌1.57%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|125.50
|6.64
|5.29%
|0.0
|2023/06/15
|124.5
|6.26
|5.03%
|0.0
|2022/06/23
|89.1
|5.62
|6.31%
|0.0
|2021/06/24
|71.5
|4.3
|6.01%
|0.0
|2020/06/18
|72.7
|4.45
|6.12%
|0.0
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