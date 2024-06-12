盤後速報 - 東陽(1319)下週(6月20日)除息4元，預估參考價115.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
東陽(1319-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(6月13日)收盤價119.00元計算，預估參考價為115.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
東陽(1319-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽機車零件製造買賣。各項模具製造買賣。近5日股價上漲4.35%，集中市場加權指數上漲2.63%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|119.00
|4.0
|3.36%
|0.0
|2023/06/26
|56.3
|2.5
|4.44%
|0.0
|2022/06/23
|44.5
|0.85
|1.91%
|0.0
|2021/06/28
|35.55
|0.8
|2.25%
|0.0
|2020/06/23
|39.8
|1.8
|4.52%
|0.0
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