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鉅亨速報

盤後速報 - 東陽(1319)下週(6月20日)除息4元，預估參考價115.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

東陽(1319-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(6月13日)收盤價119.00元計算，預估參考價為115.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

東陽(1319-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽機車零件製造買賣。各項模具製造買賣。近5日股價上漲4.35%，集中市場加權指數上漲2.63%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 119.00 4.0 3.36% 0.0
2023/06/26 56.3 2.5 4.44% 0.0
2022/06/23 44.5 0.85 1.91% 0.0
2021/06/28 35.55 0.8 2.25% 0.0
2020/06/23 39.8 1.8 4.52% 0.0

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