東陽前5月每股盈餘4.11元同期新高 有信心全年獲利續創新高

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (12) 日公布 5 月自結數，儘管單月匯兌損失 1845 萬元，合併稅前盈餘仍達 4.43 億元，年增幅 59%，並創同期新高，累計前 5 月合併稅前盈餘 24.88 億元，是去年同期的 2.1 倍，累計每股盈餘(EPS)4.11 元，創同期最高。