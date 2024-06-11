東陽前5月每股盈餘4.11元同期新高 有信心全年獲利續創新高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-12 19:26
汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (12) 日公布 5 月自結數，儘管單月匯兌損失 1845 萬元，合併稅前盈餘仍達 4.43 億元，年增幅 59%，並創同期新高，累計前 5 月合併稅前盈餘 24.88 億元，是去年同期的 2.1 倍，累計每股盈餘(EPS)4.11 元，創同期最高。
東陽去年全年稅前盈餘 38.14 億元，年增 47%， EPS 6.33 元，創下新高紀錄，法人樂觀看待，隨著北美保險公司全面性採用 AM 副廠件，東陽今年仍有望續創史上最賺年度。
東陽表示，為因應成長需求加快擴產腳步，增設塑膠射出機、鈑金沖壓線等，同時，優化產品組合，加速生產與物流排程，滿足客戶交貨需求。
東陽自去年起至今董事會通過二筆購地建廠案，分別為購入台南安南科工區 16129.56 平方公尺 (約 4879.19 坪) 、申購七股科技工業區產業用地，兩次申購土地共近 2 萬坪，交易總額近 16 億元，為日後的長期需求預先規劃。
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