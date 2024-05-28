【量大強漲股整理】台股再創新高，IC設計聯發科大漲下，IP族群有機會反攻?

鉅亨研報 2024-05-28 17:21

加權指數，今日開高震盪走高，終場上漲 54.65 點，收在 21858.41 點，成交量 4714 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 24 億，投信賣超 17.92 億，自營商買超 19.27 億，三大法人合計賣超 22.65 億。

美股周一 (27 日) 因陣亡將士紀念日休市一天；以色列與埃及軍隊在埃及邊境的拉法口岸附近發生「射擊事件」，一名埃及士兵在交火中死亡，引發中東緊張局勢加劇；台股延續昨日攻勢，開高震盪走高，在權值股領軍下，機械人、AI 概念股助攻，加上 IC 設計反彈點火，指數再創波段新高，來到一度攻上 21937 點，再刷歷史新高紀錄，終場上漲 54.65 點，收在 21858.41 點，目前不論是基本面、籌碼面、技術面，皆有利多方，預期加權指數有望沿著 5 日均線續攻，挑戰 22000 大關；國發會周一（27 日）發布 4 月景氣對策信號綜合判斷分數為 35 分，較 3 月增加 4 分，燈號轉向代表景氣趨熱的「黃紅燈」，是睽違二年二個月以來首次呈現黃紅燈，最關鍵因素為 AI 相關應用商機，包括高速運算、雲端服務，且不僅外在需求增加，電機設備進口也是好轉，整體而言，進口有需求、出口續擴張，顯示台灣經濟越來越好，有利台股長期發展。



權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 0.46%，收在 865 元，企業在法說會提到，伺服器 AI 處理器今年貢獻的營收將成長超過一倍，占公司 2024 年總營收的 11%-13%，預估到 2028 年將超過 20%；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.27%，收在 185.5 元，再創波段新高，與日本軟銀合作製造 Pepper 人形機器人，並且持續布局機器人軟硬體整合方案，旗下法博智能（FARobot）推出自主移動機器人（AMR）軟硬體方案，據悉，法博智能的機器人已打進台灣最大化纖業者的工廠產線，並導入面板廠；海外市場也切入美系半導體廠位於馬來西亞的後段封裝測試產線；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.95%，收在 1310 元，昨日召開股東會，董事長蔡明介表示，5G/6G、AI 和車用是重要發展方向，未來 10 年機會很大，5G 朝 6G 前進，從技術到產品，未來 3 年、5 年、10 年計畫都在積極進行中，到處充滿機會。

汽車零組件大廠 (1319-TW) 東陽，上漲 6.17%，收在 120.5 元，量價齊揚，有望挑戰前波高點 130 元，4 月自結合併稅前盈餘達 5.48 億元，年增 82%，創同期新高，即使進入第 2 季的傳統淡季，業績依然持續向上，呈現淡季不淡的趨勢，北美的 AM 市場需求強勁，尤其是保險公司 STATE FARM 大量採用非原廠外觀件提供客戶換修後，企業前景更被看好，近半年已申購約 2 萬坪土地，斥資近 16 億元，預計增設 AM 生產工廠、物流中心，滿足未來成長需求。

(3443-TW) 創意，上漲 2.34%，收在 1530 元，總經理戴尚義指出，來自國際大廠的 AI 設計委託案絡繹不絕，各大品牌客戶對先進製程及先進封裝需求依舊暢旺，預期全球 ASIC 市場將商機不斷，公司營運成長可期，目前已獲得 3 到 4 個加密貨幣 ASIC 專案，再加上和韓國記憶體大廠 (000660-KR) SK Hynix，合作開發 HBM 基礎晶片，2024 年委託設計營收將會明顯成長，Q2 起來自 Microsoft Maia 100 晶片組將在 5 奈米製程開始放量，可望為企業帶來晶圓產品 ( turnkey ) 營收的成長動能。

(3017-TW) 奇鋐，上漲 6.1%，收在 783 元，再創歷史新高，2024 年預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆，貢獻營收超過 50 億元，今年的水冷專案約有 60-70 個，主要出貨給美系客戶，但目前新品尚在初期導入階段，明年才會實際放量，開始貢獻營收，高盛證券目標價上看 908 元；(3324-TW) 雙鴻，上漲 0.33%，收在 904 元，再創歷史新高，GB200 下半年即將導入 AI 伺服器，水冷散熱需求持續提升，企業水冷散熱產品出貨動能將會明顯增強，高盛證券目標價上看 1146 元；(2486-TW) 一詮，盤中一度上漲至 107 元，正式突破百元大關，去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，不僅是全球首創，更是超越目前散熱技術一倍以上，已順利取得輝達 B100 均熱片訂單，近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，企業訂 5 月 31 日為除息交易日，現金股利發放日為 6 月 25 日，每股配發新台幣 0.65 元。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師