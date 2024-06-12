00878豪發61.8億元 逾120萬投資人一早被股息香醒

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-13 11:16

逾 120 萬人被 00878 配息香醒！全台最多人投資的國泰永續高股息 (00878-TW)，今 (13) 日一早發放近 62 億元的股息，股民嗨領甜美的投資成果，紛紛在網路上秀出入帳通知。

台股今天開高走高，00878 市價同步勁揚超過 1%，最高來到 23.39 元，午盤前成交量已超過 4.3 萬張。

法人表示，00878 本次配息加碼至 0.51 元，在百萬受益人的基礎上，再吸引超過 2.1 萬人加入，共計 126.9 萬人參與本季領息。

由於 00878 配息金額持續攀升，今年第一季每單位配息 0.4 元，第二季則加碼至 0.51 元，年化配息率逾 9%，雙創基金新高，合計發出 61.8 億元的股息，不僅讓既有股民緊抱不放、持續加碼，也讓新的投資人「聞香而來」。

截至 6/13，00878 受益人高達 129.7 萬，與第二名中鋼的差距拉開至 1.2 萬人以上，穩坐全台最多人持有的投資標的。