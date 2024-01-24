神準多項新產品Q1陸續出貨 股價攻上漲停

網通廠神準 (3558-TW)WiFi 7 產品、400G 乙太網路交換器以及 25G/50G/100G x86 智慧網卡等產品將陸續在第一季出貨，激勵神準股價今 (24) 日開高走高後，亮燈漲停鎖住 247.5 元，站上 5 日線。

神準股價今日以 228.5 元開高走高後，於午盤攻上漲停鎖住 247.5 元，成交量 2297 張，站上 5 日線且突破月線。

神準董事長蔡文河先前於法說會指出，WiFi 7 企業及基地台預計將在今年第一季陸續出貨，且預估今年底 WiFi 6 將與 WiFi 7 的交叉點將出現。資料中心是神準一大發展重點，蔡文河提到，400G 乙太網路交換器以及 25G/50G/100G x86 智慧網卡也會在第一季陸續出貨。5G FWA 無線固網方面，則聚焦印度市場，預計今年第二季開始部署。AIoT 中的 AI 影像處理監控及門禁系統，則預計在今年第三季量產。

不過，神準先前為充實營運資金以及償還銀行借款辦理現金增資，目前適逢增資作業的緘默期，尚未釋出今年最新展望。

神準去年 12 月營收 10.18 億元，月減 25.6%，年減 45.14%。累計 2023 全年營收 166.09 億元，年增 1.76%。