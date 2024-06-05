〈COMPUTEX〉神準跨入伺服器產業 首款產品SR710亮相 鎖定企業客戶市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-05 09:55

網通廠神準 (3558-TW) 推出首款伺服器產品，並在 COMPUTEX 中首度亮相，搭載英特爾 (INTC-US) 新一代 Xeon® 6 處理器的 2U/2S 雙處理器機架型伺服器 SR710，鎖定企業客戶市場，搶攻伺服器商機。

董事長蔡文河指出，未來在網絡及算力上都會 AI 化，因此決心踏入伺服器領域。總經理林伯彰則說， SR710 的推出是神準在伺服器及 AI 產業一個重要的里程碑，相信 SR710 可以幫助企業降低成本。

林伯彰進一步提到，伺服器的開發需要長期準備，雖然 SR710 的製造約花費 1 年，但整體的準備時間長達 6 至 7 年。林伯彰說明，由於 x86 架構與 CPU 非常不同，有其特殊的開發條件，同時也需要特定的工程師人才。

神準在推出首款以英特爾 Xeon® D 處理器設計的智慧網路卡 (SmartNIC) 之後，進一步擴展至伺服器產品線。SR710 機架型伺服器是根據技開放運算計劃 (Open Compute Project) 的資料中心模組化硬體系統 (DC-MHS) 架構設計，搭載英特爾新一代 Xeon® 6 可擴充處理器。

神準展示的伺服器，可搭載 24 顆 2.5 吋 NVMe/SATA/SAS 儲存裝置，並搭載神準自行研發的 2000W 鈦金級備援電源模組，進一步提升整體整合性和可靠性。