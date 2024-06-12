嘉澤看好新品滲透率攀升 董座：今年營運優於去年

鉅亨網記者彭昱文 基隆 2024-06-13 11:52

端子、連接器大廠嘉澤 (3533-TW) 今 (13) 日召開股東會，董事長朱德祥表示，今年還不錯，沒有庫存問題，營運會比去年好；公司管理團隊認為，今年除了新品滲透率提升外，應用在 AI 伺服器中的線束也會有明顯成長。

法人估，嘉澤今年上下半年營收占比約 45：55，推算下半年可望較上半年成長 2 成，全年毛利率區間則可望維持在去年第四季 48.9% 至今年第一季 51.3% 的區間水準。

嘉澤指出，今年不論是新的 Socket、DDR5 或是 PCIe Gen5，還是筆電的 SoDDR5、M.2 Gen5、USB 4，客戶端需求、生產量都有提升，從滲透率來看，伺服器去年底大概近 20%、筆電等去年平均 15-20%，但今年都會達 30% 以上。

GPU、AI 伺服器方面，嘉澤表示，目前以內部電源線為主，但高速訊號線後續也會提升，這一塊成長非常快速，第一季 AI 伺服器相關營收季增快一倍，後續則可望受惠 AI 伺服器市場向上以及供應產品類別增加，營收貢獻也將提升。

外界也關注嘉澤在 AI 伺服器水冷散熱快接頭的布局狀況，公司直言，目前雖然過了幾個測試，還沒有完全通過認證，這塊還在初期，確實有掌握到一些東西，但現在談這個太早，預計第三季末會比較清楚。