經濟部擬設泛官股售電平台 業者籲：應限於風電
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-13 08:59
近期經濟部規劃「設置泛官股售電平台」，以及「研議台電公司電價分級，企業可加價直接購買綠電」，引起業者恐慌。對此，中華民國再生能源商業同業公會呼籲，是否限制此售電平台只提供風電交易，不涉入目前交易主流的光電部分。
相關業者認為，經濟部作為電業主管機關，規劃所屬事業機構或經濟部實質控制的泛官股，成立售電平台參與綠電自由市場，憑藉著政府的支持及補助優勢，與民間綠能售電公司競爭，難免給予人「球員兼裁判」、「與民爭利」等不良印象。
經濟部同時作為市場監管機關與市場參與者，如此不對等的競爭優勢，業者擔憂，政府如何維護民營綠電售電業者享有公平的競爭環境，又如何確保國內「綠電市場自由化」。
因此，政策應該要更清楚，若新政府一上路就大開綠電自由化的倒車，不如政府直接訂定台灣綠電賣價、買價，讓台灣綠電自由化重回封閉的獨裁市場機制。
中華民國再生能源商業同業公會建議，政府相關電業政策應充份討論，取得共識後再予以提出，例如，泛官股售電平台若為補強離岸風電的信用評等協助交易，是否限制此售電平台只提供風電交易，不涉入目前交易主流的光電部分，避免傷害到國內好不容易逐漸才建立起來的「綠電自由交易市場」，以免造成市場開始觀望，不利於市場的穩定與長期發展。
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