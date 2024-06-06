森崴能源認列台電二期離岸工程營收 5月營收年增逾1.5倍

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-07 17:20

森崴能源 (6806-TW) 今 (7) 日公告 5 月營收 14.03 億元，年增逾 1.5 倍。森崴能源說明，受惠台電二期離岸工程施作認列營收，帶動 5 月營收表現，除年增超過 1.5 倍，也是今年單月營收新高。

森崴能源 5 月營收 14.03 億元，月增 10.56%，年增 1.52 倍。累計今年 1 至 5 月營收 50.03 億元，年增 83.96%。

森崴能源表示，台電二期離岸工程認列收入，採完工比率法，統計至 2023 年底，已累計認列約 24% 工程款，扣除 2026 年預留的完工驗收款項，2024 及 2025 年兩年將是主要工程款項的認列高峰期，預計將有 65% 左右的工程款項在今、明兩年認列。

另外，旗下子公司富威電力宜蘭 50MW/172.5MWh E-Reg 增強型動態調頻供轉服務，已於 4 月 3 日上線電力平台交易，儲能營收自 4 月起開始貢獻。

台電二期離岸風電工程進度部分，森崴能源指出，子公司富崴能源承攬今、明兩年進入水下基礎結構及風機安裝，預計今年年底前完成水下基礎結構安裝，明年進行風機組裝、葉片、塔架安裝等工程，2025 年底竣工。

森崴能源也積極布局光電和風電案場，除了參與離岸風電 3-2 期區塊開發案競標，並規畫在中部開發陸域風機，總裝置容量 54.6MW。目前 13 座正申請施工許可，已取得 10 座使用同意回函，預計年發電量 1.27 億度。