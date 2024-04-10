中興電Q1營收寫下歷史同期新高 看好GIS、離岸風電商機

中興電目前在手訂單達 410 億元，且將今年的接單目標由 300 億元，上修至 350 億元，新增的商機包括離岸風電升壓站 EPC 統包工程，以及 36 部離島發電機汰換需求。法人指出，離岸風電三期電廠發電量與規模將擴大，預期將推升中興電在離岸風電升壓站統包工程的營運。

GIS 方面，中興電為因應接單暢旺，今年 1 月開始投產的嘉義第 9 廠，可提升 15% 至 20% 的產能，目前稼動率持續滿載。因此中興電也規劃，在今年第四季新增嘉義 3000 坪倉庫以及 40 位技術人員，填補 20% 的產能缺口，同時也不排除將樹谷廠閒置產能轉為 GIS 使用。