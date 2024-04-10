中興電Q1營收寫下歷史同期新高 看好GIS、離岸風電商機
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-10 16:22
中興電 (1513-TW)3 月營收 23.34 億元，年月雙增，累計今年第一季營收 61.38 億元，年增 5.09%，單月、單季紛紛寫下歷史同期新高。中興電目前在手訂單已達 410 億元，持續看好氣體絕緣開關 (GIS) 以及離岸風電商機。
中興電 3 月營收 23.34 億元，月增 25.48%，年增 12.1%。累計今年第一季營收 1.38 億元，年增 5.09%。中興電 3 月營收以及第一季營收，皆寫下歷史同期新高。
中興電目前在手訂單達 410 億元，且將今年的接單目標由 300 億元，上修至 350 億元，新增的商機包括離岸風電升壓站 EPC 統包工程，以及 36 部離島發電機汰換需求。法人指出，離岸風電三期電廠發電量與規模將擴大，預期將推升中興電在離岸風電升壓站統包工程的營運。
GIS 方面，中興電為因應接單暢旺，今年 1 月開始投產的嘉義第 9 廠，可提升 15% 至 20% 的產能，目前稼動率持續滿載。因此中興電也規劃，在今年第四季新增嘉義 3000 坪倉庫以及 40 位技術人員，填補 20% 的產能缺口，同時也不排除將樹谷廠閒置產能轉為 GIS 使用。
外銷市場方面，中興電指出，目前已經取得美國電力公司小型變壓器訂單，預估明年可以出貨，並有機會進一步爭取 345 kV GCB/GIL 訂單，藉此拓展外銷市場。
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