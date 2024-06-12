商標註冊開快車！符合急迫性及付費 審查流程「加速」到只需 7天

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-13 13:23

智慧局「商標註冊申請案加速審查機制」於今 (113) 年 5 月 1 日正式實施，提供急需取得商標註冊者儘早取得。第一件符合加速審查條件的案件於今 (13) 日核准，只要多花 6,000 元的加速審查費，符合急迫性條件的商標審查可從平均 6.2 月縮減至最快 7 個工作天，未來商標註冊更便利有效率。

智慧局表示，針對加速審查機制設立兩大條件，第一是有即時取得權利之必要，也就是「急迫性」，業者在申請加速審查時必須確實有情急事實；第二是「使用者付費原則」，需另外加收加速審查費。原則上，符合加速審查要件之申請案，於立案後 2 個月內本局即會對該案作出第一次審查通知，但個案上，若審查過程需通知補正或暫緩審理，將影響加速審查之效益，而無法在短時間內作出審查結果。

申請商標加速審查的條件及方式並不困難，商標申請後至智慧局發出第一次審查通知前，申請人有即時取得權利之必要時，都可以提出加速審查。基本上，申請指定的全部商品服務已經有實際使用或就使用進行相當準備；或僅有部分商品服務已使用者，如果能提出在商業上有取得權利必要性及急迫性的事證，例如：該申請商標遭第三人未經同意使用；第三人請求授權；已規劃上市或參展等，就符合申請加速審查的條件。

在目前提出加速審查的案件中，首件完全符合加速審查條件之申請案，今日取得核准審定。以該核准案為例，商標申請註冊案原於 113 年 3 月 1 日提出申請，因第三人對該申請商標請求授權，有即時取得權利之必要，申請人於 113 年 6 月 4 日申請加速審查，並繳交一類 6,000 元的加速審查費，及提出商標授權契約書等相關證明文件，經審查無商標法不得註冊事由，已於 113 年 6 月 13 日（7 個工作天內）發給核准審定書，與目前商標審查平均首次通知時間約 6.2 個月、平均審結期間約 7.5 個月相較，對申請人而言，縮短了等待審查的時間，有助其商業布局及權利維護。

智慧局特別提醒，個案上有些情形將無法在短時間內作出審查結果，例如：申請非傳統商標型態；涉有商標爭議案件；指定商品或服務名稱涵義廣泛或不明確等，審查過程通常須補正或暫緩審理，將影響加速審查的效益，申請人應自行衡酌。

此外，申請的商標圖樣必須與實際使用的商標完全相同，才能符合加速審查的條件；申請人提出申請前應自行預查，減少與在先申請或註冊商標衝突的可能，提高加速審查之效益。又申請加速案經審查後不符合加速審查條件者，將不會退還費用。