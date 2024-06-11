〈經委會質詢〉20萬AI大軍成外籍佣兵團？郭智輝：LLM須國外攬才 18萬名是國人

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-12 15:20

經濟部長郭智輝今 (12) 日上午於立法院進行專題報告，重申要在四年內培育 20 萬名 AI 人才，在立委質詢培育工程師是否皆為國人，若大多為外籍則不具本土優勢，反對台灣產業發展不利時，郭智輝回應，20 萬名人才中，將會有 18 萬名是國人。

郭智輝上午至立法院經濟委員會備詢，並與國發會、數發部、國科會等部會，針對「促動產業數位轉型與擴展產業發展」進行專題報告，包括：掌握生成式 AI 等關鍵技術帶來的產業革命機會，台灣要如何深化 AI 生態系及充實 AI 人才與產業 AI 化，促動台灣產業數位轉型與運用 AI 賦能升級，擴展產業發展，打造智慧未來。

郭智輝於經委會以 AI 為題進行報告，強調台灣必須加速推動 AI 產業創新，以掌握巨大商機，並帶動企業全面數位轉型。為此，培育各行業 AI 人才刻不容緩。他重申並宣示，將在 4 年內培育 20 萬名 AI 人才，將涵蓋大語言模型 (LLM) 訓練與微調等人才，加速百工百業的 AI 應用人才培育，並推動 AI 人才認證，以符合 AI 發展趨勢，透過跨部會合作，達成共同目標，滿足 AI 時代的人才需求。

郭智輝於報告時指出，先前已在業務報告承諾將在 4 年內培養 20 萬名 AI 人才，但 LLM 方面國內缺乏最新技術。必須自國外攬才，是以從國外引進的皆為最高階做模型的工程師，而經濟部訓練的是現場操作、微調設計的工程師，這部分大多為國人，也就是說 20 萬名人才中，會有 18 萬名是國人，並強調有要求外國來台投資公司，必須自己帶來一半的人力。

郭智輝在回答民進黨立委邱智偉、賴瑞隆，國民黨立委陳超明時透露，已有 3 家國際級大廠打算來台投資 AI 的研發中心或是資料中心。他指出，已親自接洽 3 家國際大廠，但目前不方便透露是哪 3 家業者。

立委陳超明質詢時，以晶片大廠高通在台投資 14 億美元，但最終把台灣人才挖走為例，希望經濟部引以為戒，別讓「楚才晉用」的問題。

對此，郭智輝表示，這次不會發生來台搶才的現象，以輝達 (Nvidia) 舉例來說，他們需要 1 千名人才，經濟部即明白告知，輝達至少要帶一半 （500 人）的人才進來。

立委賴瑞隆表示，雖然部長已說台灣不缺電，但北部仍有供電缺口的，南部則相對充足，是否代表這 3 家外商會更願意選擇南台灣投資？