森崴能源總座：看好離岸風電前景 第一艘施工大型船舶6月抵台
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-21 13:02
森崴能源 (6806-TW) 今 (21) 日召開股東會，會後總經理胡惠森接受媒體採訪談到今年營運，胡惠森看好看好離岸風電前景，打造 2 艘大型施工船舶，第一艘預計 6 月底就會抵台進行水下基礎安裝工程，太陽能方面有大規模地面型的案子在開發中。
胡惠森表示，6 月底將抵台的大型施工船舶主要作為水下基礎安裝工程用，第二艘風機施工船則預計在 9 月抵台，明年投入風機安裝工作。
胡惠森提到，森崴能源目前已經投標離岸風電 3-2 期，預計 6 月會有結果。胡惠森進一步說明，離岸風電 3-2 期裝置容量大，森崴能源將採 14MW 的風機，風場規模不需太大就可以提高發電量，為台灣綠電供應非常重要的一環。
此外，為滿足台電風場施工需求，森崴能源在新加坡成立寶崴海事工程，打造大型施工船舶。胡惠森透露，森崴能源為目前台灣唯一從風場、施工、設備到船隻提供一條龍服務的公司，並與許多業者洽談合作中。胡惠森指出，未來海上將有上千支風機，看好運維前景，寶崴海事工程便可以搶攻相關商機。
太陽能方面，胡惠森提到，除了持續安裝屋頂型，也有大規模地面型的案子在開發中，包括屏東有 100MW 的案場正在開發，雲林、嘉義也都有案子。胡惠森補充，大規模地面型仍在申請土地變更，後續貢獻業績的時間點還要觀察。
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