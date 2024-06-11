Fed利率連七凍 預計今年底前只降息一次

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-06-13 02:03

聯準會 (Fed) 週三 (11 日) 將基準利率走廊維持在 5.25-5.5% 的 23 年來高點，這是連續第七次例會保持利率穩定，預計年底前只會降息一次。

聯準會決定維持利率不變，並在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會後聲明中指出，通膨在過去一年有所緩解，但仍處於高位。

市場密切關注的利率「點狀圖」顯示，2024 年央行將變得更加鷹派。同時，委員會預測 2025 年將採取更積極的降息路徑，預計將有四次降息。

2024 年央行將變得更加鷹派 (圖片：翻攝 zerohedge)

聯準會成員目前預計今年聯邦資金利率將降至 5.1%，這意味著 2024 年僅降息一次，而此前預計將降息 3 次。 而 2025 年預計降息 4 次 (高於先前的 3 次預期)，截至明年年底，聯邦資金利率將維持在 4.1% 左右。