Fed利率連七凍 預計今年底前只降息一次
鉅亨網編譯羅昀玫 2024-06-13 02:03
聯準會 (Fed) 週三 (11 日) 將基準利率走廊維持在 5.25-5.5% 的 23 年來高點，這是連續第七次例會保持利率穩定，預計年底前只會降息一次。
聯準會決定維持利率不變，並在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會後聲明中指出，通膨在過去一年有所緩解，但仍處於高位。
新聲明措辭唯一變化是，近幾個月來，委員會在實現 2% 的通膨目標方面取得了「略有進一步進展。」此前聲明是，通膨目標方面「缺乏進一步進展」。
市場密切關注的利率「點狀圖」顯示，2024 年央行將變得更加鷹派。同時，委員會預測 2025 年將採取更積極的降息路徑，預計將有四次降息。
聯準會成員目前預計今年聯邦資金利率將降至 5.1%，這意味著 2024 年僅降息一次，而此前預計將降息 3 次。 而 2025 年預計降息 4 次 (高於先前的 3 次預期)，截至明年年底，聯邦資金利率將維持在 4.1% 左右。
聯準會還上調通膨預期，核心個人消費支出物價指數 (聯準會首選的通膨指標) 預計 2024 年將達到 2.8%，高於先前預測的 2.4%。 2025 年通膨率預估為 2.3%，高於先前的 2.2%。
美股週三尾盤下午 2 時 15 分左右，標普 500 指數變化不大，2 年期美債殖利率進一步走低，暫報 4.722%。10 年期美債殖利率探低，黃金漲幅收窄，美元下滑。
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