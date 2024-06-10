Fed決議公佈前金價小跌！WGC：金礦愈來愈難找 產量恐跟不上需求成長

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-11 14:53

國際金價今 (11) 日小幅下跌，因投資人靜待周三 (12 日) 公佈的美國 5 月通膨數據以及聯準會 (Fed) 最新利率決議，現貨與期貨金價分別在每盎司 2320 美元跟 2303 美元附近波動。

HDFC Securities 商品和貨幣主管 Anuj Gupta 表示，由於投資人正等待今起一連兩天召開的 Fed 會議結果，加上美國非農就業數據表現佳，使得降息預期有所減弱，推動美元走漲，美元指數重回 105 關口。因此，在 Fed 周三會議結果公佈前，美元的走強將使金價走勢繼續震盪。

Gupta 還建議投資人現在維持逢高賣出策略，金價將維持在每盎司 2280 至 2330 美元之間震盪。

與此同時，世界黃金協會 (WGC) 近日指出黃金越來越難找，礦商正努力維持產量增長，WGC 首席市場策略師 John Reade 指今年首季產量年增 4%，但產量在 2016 年跟 2018 年左右達到穩定水準後，就未出現任何成長。

根據國際貿易協會數據，去年黃金產量僅年增 0.5%，2022 年也只有 1.35%，大幅低於 2021 年的 2.7%，全球黃金產量年減 1%，為 10 年來首見。

WGC 指出，大規模金礦開採是資本密集型的，必須大量的探勘跟開發，平均需要 10 至 20 年才能投產。在探勘過程中，發現的金礦發展成礦山的可能性也很低，全球只有約 10% 的金礦發現含有足夠的金屬，足以進行開採。

全球迄今開採的黃金約為 18.7 萬噸，其中大部分來自中國、南非和澳洲。根據美國地質調查局 (USGS) 估計，可開採的黃金儲量約為 5.7 萬噸。

除了探勘外，Reade 還指出，政府許可證越來越難獲得，需要更多的時間才能通過，使得採礦變得更加困難，礦商恐需要數年才能獲得開始營運所需的執照和許可證。