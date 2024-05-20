兆豐銀攜手耀登開辦員工持股信託 協助打造幸福同享企業留才

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-20 15:21

兆豐銀行攜手耀登集團母公司耀登科技 (3138-TW) 及其子公司耀智創新永續與耀睿科技等 3 家公司開辦集團員工持股信託，兆豐銀行董事長雷仲達、耀登集團董事長張玉斌並於今（20）日共同完成耀登集團員工持股信託契約的簽署，其內容主要依據員工績效貢獻表現，提供不同程度之公提金補助，讓集團內員工都能同享企業福利，提升員工向心力。

兆豐銀行信託處去 (112) 年偕同桃竹苗地區分行，共同推廣員工福利相關信託，協助耀登科技規劃留才計劃，發行限制員工權利新股給予關鍵人才作獎勵，以提高員工績效。同年 9 月，金管會擴大了適用員工持股信託範圍，讓非屬上市櫃公司員工，得將信託資金購買所屬集團內有公司法上具控制與從屬關係之上市櫃公司股票，增進上市櫃子公司開辦持股信託誘因。

兆豐銀表示，兆豐金控集團員工持股信託，由兆豐銀行信託處擔任受託人，於去年 11 月金控董事會決議擴大辦理持股信託的兩個月時間內，即完成所有子公司開辦作業，本次配合耀登集團各項留才計畫，多元規劃發行限制員工權利新股搭配集團持股信託，藉由短期與長期的激勵措施，不僅可以提升員工福利待遇及工作績效，達到企業留才和吸才的效果，還能夠為員工未來的退休經濟生活提供穩定保障。

耀登科技為無線射頻技術服務供應商，主要從事無線應用產品開發、毫米波主動天線設計、非地面網路技術與模組產品設計整合及量測，提供全方位一站式的設計與開發服務，其子公司耀睿科技公司亦為亞洲第一座專業 5G O-RAN 資安與互通性測試實驗室之廠商，關鍵人才留任對公司的發展顯得格外重要，而子公司耀智創新永續公司為企業提供淨零減碳專業顧問輔導服務，由集團組織便了解其對 ESG 的重視。

耀登集團經營理念即為以人為本、團隊價值與追求永續經營，今年更將「員工持股信託」納入員工福利，此次開辦不僅是對員工的福利關懷，更是貫徹集團核心價值: 致力於打造一個幸福的工作環境。耀登集團持股信託計劃以公司提撥公提金，透過信託機制鼓勵員工自願提撥部分薪水購入上市耀登科技股票，齊心共創公司營運良好發展。