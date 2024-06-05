公股金控第2家 兆豐金通過SBTi減碳審查 納入全球營運據點

SBTi 係由 CDP、聯合國全球盟約 (UNGC)、世界資源研究所 (WRI) 及世界自然基金會 (WWF) 共同發起，協助企業採用一致之科學方法並依所屬產業脫碳路徑設定中長期減碳目標，以達成控制全球平均升溫不超過 1.5℃或 2℃目標，兆豐金控正式通過科學基礎減量目標審查後，將依循所設定之目標，全面落實減碳規劃方案。

金融業溫室氣體排放主要來自於範疇三投融資組合之財務碳排放，兆豐以 2022 年為基準年，採用碳核算金融聯盟 (PCAF) 方法學完成範疇三投融資碳盤查，再遵循 SBT 規範設定範疇一、二與範疇三投融資具體減碳目標及路徑，並通過集團去碳化策略，承諾 2040 年以前全面退出燃煤電廠及非傳統油氣業投融資，為落實氣候治理精神，訂定《永續金融政策》、《氣候風險管理準則》，並擴大《ESG 永續發展產業及高風險產業管理要點》納管高碳排產業範疇及增訂《煤炭及非傳統油氣業撤資管理要點》。