台灣供電不夠AI發展？郭智輝：經過精準計算 目前電容量足夠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-12 11:35

全球面臨 AI 應用爆發成長，台灣供電能力是否足以因應 AI 產業所需的電力？經濟部長郭智輝今 (12) 日上午表示，經過精準計算，目前的電容量是夠的，足以發展 AI 相關產業。

郭智輝上午至立法院經濟委員會備詢，並與國發會主委劉鏡清針對「促動產業數位轉型與擴展產業發展」進行專題報告，包括：掌握生成式 AI 等關鍵技術帶來的產業革命機會，台灣要如何深化 AI 生態系及充實 AI 人才與產業 AI 化，促動台灣產業數位轉型與運用 AI 賦能升級，擴展產業發展，打造智慧未來。

郭智輝受訪時，說明電力供應、AI 用電、四接、SRF 等議題。因台電估計電力需求會每年增加 2％，若加上 AI 發展需求擴增，將提高至 3%。針對 AI 爆炸性成長可能造成的電力短缺或無法穩定供電，郭智輝表示，經過精準計算，以計算結果來看，電容量應該是夠的。

此外，針對 SRF 設廠議題，經濟部與桃園市政府之間出現爭議，桃園市政府廢止 3 家 SRF（固體再生燃料）廠進驗桃園科技工業園區，業者因此提出訴願，經濟部訴願會撤銷桃園市政府處分。