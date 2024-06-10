卓榮泰：AI基本法加入「民主」 重點在維護人權、保障民主及個人隱私

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-11 19:21

行政院長卓榮泰今 (11) 日下午在立法院回覆民進黨立委吳沛憶質詢時表示，行政院已在研擬「AI 基本法草案」，重點在維護人權、保障民主、個人穩私權及人格權。他強調：希望「AI 創新」能夠加上「民主」元素，所以是「民主 AI 的創新」。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台燃起全國 AI 狂潮，台灣版 AI 基本法草案也在立院造成關注。吳沛憶在質詢時關切 AI 基本法草案立法進度，她指出，政府要當產業背後最大的後盾，她日前在委員會提問 AI 基本法草案進度，國科會承諾今年 10 月就會提出草案，她希望可以加快，加強台灣在 AI 產業的競爭力。

卓榮泰答詢時回應，目前基本法的草案已在研擬，重點將包括人類自主、維護人權、保障民主，在維護個人隱私、人格權及不歧視等方面發展。他強調，希望「AI 創新」能夠加上「民主」元素，所以是「民主 AI 的創新」，能夠維護人權、保障民主，維護個人隱私，而不是用 AI 侵犯、破壞人權，或是破壞整個社會的安定，這是在倡導 AI 創新時必須堅持的。