購屋潮+缺工潮 數字科技營收動能水漲船高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-12 10:10
國內大型生活平台數字科技 (5287-TW) 甫公布 5 月合併營收 1.95 億元，月增 4.13%，年增 6.23%，創單月新高，反映房市需求熱絡，以及市場缺工常態、人才需求增加，均帶動旗下平台的使用率，展望後市，數字樂觀看待，中長期營收穩健向上。
數字指出，近期國內房市需求湧現，帶動旗下 591 房屋平台的交易量維持高檔，同時，8891 汽車持續與車商聯合祭出優惠活動，以及市場缺工常態帶動人才需求，均挹注營收動能。
其中，數字科技旗下平台「518 熊班」，與迪士尼皮克斯《腦筋急轉彎 2》電影攜手合作，推出了第二彈情緒角色職場版測驗活動，有效增強品牌的影響力和曝光度。
展望後市，數字指出，將以多元化的產品和服務，滿足用戶需求，並對旗下各平台加強技術升級，以保持其在行業中的領先地位，營收穩健向上無虞。
數字科技旗下擁有國內最大的線上房屋交易平台 591 房屋交易網、8891 汽車交易網、518 熊班 (原 518 人力銀行)、8591 寶物交易網、100 室內設計、小雞上工等。
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