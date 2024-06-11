購屋潮+缺工潮 數字科技營收動能水漲船高

其中，數字科技旗下平台「518 熊班」，與迪士尼皮克斯《腦筋急轉彎 2》電影攜手合作，推出了第二彈情緒角色職場版測驗活動，有效增強品牌的影響力和曝光度。

展望後市，數字指出，將以多元化的產品和服務，滿足用戶需求，並對旗下各平台加強技術升級，以保持其在行業中的領先地位，營收穩健向上無虞。