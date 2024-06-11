〈財委會質詢〉檢調偵搜新壽弊案 金管會：與新光金現增各為獨立事件

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-12 12:21

檢調昨 (11) 日大動作偵辦新光人壽新板傑仕堡弊案，前董事長吳東進以 1 億元天價交保，多名立委今 (12) 日於立法院財委會上關切此案，對此，金管會主委彭金隆證實，該案是由駐會檢察官於去年 5 月移送，但無權過問偵查的時程，至於是否影響到新光金現金增資案，彭金隆說，法律面為兩起獨立事件，應把增資計畫與大股東行為分開，但心理面可能受影響。

民進黨立委郭國文問及，新壽傑仕堡案 2 年前已被金管會懲處過了，為何現在檢調才開始偵辦？彭金隆說明，金管會過去都會有金融檢查例行性活動，檢查完畢後，就會針對檢查的意見，若涉犯刑責部分，駐會檢察官就會建議移送，而檢調偵辦有一定的時間，何時發動搜索偵查，金管會是行政機關，無法過問。

國民黨立委李彥秀詢問，新光金正在進行現金增資，是否受到影響？彭金隆認為，從法律面來看，這兩起是獨立事件，一是增資計畫，一是大股東行為，但心理面可能會受到該案影響，無法預期會如何。

民進黨立委林楚茵追問，大股東對於人壽可以干政，旗下銀行、證券、投信子公司是否也會伸手，彭金隆表示，他在上任業務報告中，有提及將對不具有權責大股東介入營運進行加強管理，未來擬提案修法，對於其他子公司狀況，也都有所掌握，至於大家擔憂的風險感染問題，金控法 53 條、55 條、36 條都有明確規範。