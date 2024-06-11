還是得靠低價車！小摩示警：特斯拉Robotaxi未來數年難有實質獲利

鉅亨網編譯許家華 2024-06-12 11:55

摩根大通的 Ryan Brinkman 周二報告指出：「我們預計特斯拉將在 8 月 8 日展示機器人計程車 (Robotaxi) 概念，或許還會推出配套的應用程序，並透露更多有關其預期商業模式的訊息。但我們預計未來幾年不會產生實質收入。」

Brinkman 在與特斯拉投資者關係（IR）總監會談後做出上述預期。他指出，該 IR 高層提到，機器人計程車將在新一代汽車平台上打造，但要等到特斯拉現有產能充分利用後才會推出新一代平台，因此這可能需要幾年的時間。

特斯拉周二收低 1.8%，今年迄今已跌逾 31%，各種逆風迎面而來。在發布令人失望的第一季交付數據後，執行長馬斯克 (Elon Musk) 在 X 平台上高談機器人計程車，試圖轉移焦點，但市場和華爾街均不買帳，遭德銀、巴克萊相繼下調股票評級和目標價。

有一點值得注意，馬斯克 8 年前已發下豪語稱「自動駕駛技術指日可待」，但迄今尚未建立起此服務所需的大部分基礎設施，也尚未取得美國監管單位批准。

目前特斯拉的軟體能執行大多數駕駛任務，但仍需要人類駕駛關注路況，必要時實行干預。