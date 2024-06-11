〈財報〉甲骨文Q4業績不達預期 但與谷歌、OpenAI聯手 盤後飆漲10%以上

鉅亨網編譯許家華 2024-06-12 08:37

軟體供應商甲骨文 (ORCL-US) 周二 (11 日) 盤後公布第四季業績，儘管未達到華爾街預期，但該公司宣布與 Google 和 OpenAI 達成雲端交易後，仍激勵盤後股價一度飆漲 11% 以上。

近時確認，甲骨文周二小幅收低 0.5%，盤後大漲 9.46%，報每股 135.60 美元。

FY 2025 Q1 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (LSEG 調查的分析師共識)

營收：年增 5% 至 7% vs. 133.9 億美元，即年增 7.6%

EPS：調整後 1.31 美元至 1.35 美元 vs.1.33.9 美元

F2024 Q4 (5/31 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (LSEG 調查的分析師共識)

EPS：調整後 1.63 美元 vs. 1.65 美元

營收：年增 3% 至 142.9 億美元 vs. 145.5 億美元

純益：31.4 億美元或每股 1.11 美元 (去年同期純益 33.2 億美元或每股 1.19 美元)

細部營收 vs. 華爾街預期

雲端服務和授權支援：年增 9% 至 102.3 億美元 vs. 102.9 億美元 (StreetAccount 查訪共識)

雲端授權和本地部署：年降 15% 至 18.4 億美元 vs. 20.9 億美元 (StreetAccount 查訪共識)

雲端基礎設施：年增 42% 至 20 億美元 (較前季 49% 年增率下降)

甲骨文的雲端基礎設施業務雖然仍小於同業勁敵亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS 和微軟 (MSFT-US) 的 Azure，但成長速度更快。

甲骨文周二聲明，將把其資料庫引入谷歌雲端並於 11 月推出。各組織將可在谷歌和甲骨文雲端資料中心區佈署工作負載，而無需支付資料傳輸費用。

去年 9 月，微軟表示客戶將能夠在 Azure 雲端使用甲骨文的資料庫。

甲骨文負責雲端基礎設施的執行副總裁 Clay Magouyrk 周二表示：「採用率實際上非常非常高。」

此想法是為了進一步擴大甲骨文旗艦資料庫軟體的可用性。甲骨文聯合創始人、董事長兼技術主管 Larry Ellison 周二也表示有意與亞馬遜 AWS 進行同樣的合作。

谷歌雲端執行長 Thomas Kurian 提道，許多依賴甲骨文資料庫的電商公司盼採用人工智慧 (AI) 以提供更好的購物體驗和對話式商務。 「過去對他們來說這樣做非常複雜。現在則是小菜一碟。」

甲骨文另外聲明，稱其正與微軟和 OpenAI 合作，以補充提供運算能力。

微軟發言人表示：「微軟仍是 OpenAI 的獨家雲端供應商，並和他們一起與甲骨文達成了這項協議，以擴展 Azure AI 能力。」

但 Ellison 表示，現在 OpenAI 也將利用甲骨文雲端基礎架構，包括輝達 (NVDA-US) GPU 來訓練 AI 模型。

甲骨文執行長 Safra Catz 表示：「鑑於我們的累積的訂單和渠道數量巨大，我們正盡快建立雲容量。」

Ellison 稱，甲骨文正在打造一些全球最大資料中心，有些接近一千兆瓦，相當於一個相當大的城市或一個巨大的人工智慧雲端訓練資料中心。

Catz 表示，甲骨文在本季放棄了廣告業務，該業務在本財年的收入已下降至 3 億美元左右。