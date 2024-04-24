又要搬家？甲骨文總部擬牽至田納西州Nashville

鉅亨網編譯許家華 2024-04-24 11:31

甲骨文董事長 Larry Ellison 周二 (23 日) 表示，公司全球總部正準備遷移至田納西州 Nashville，以更靠近主要的醫療中心。

在與前美國參議院多數黨領袖 Bill Frist 的一次廣泛談話中，Ellison 透露了甲骨文總部正在遷址的消息，並稱該處將成為甲骨文最終的全球總部。他稱 Nashville 是成熟的的健康中心，也是絕佳的居住，是會令員工興奮不已的地方。

Ellison 說：「這是我們最關注的行業的中心，也就是醫療保健行業。」

但 Ellison 似乎是過於衝動才做出這樣的聲明，隨後他向代表田納西州參議院的醫療保健行業資深人士 Frist 表示：「我不應該這麼說。」

甲骨文 2020 年將總部從矽谷遷至德州 Austin。該公司近年來一直大力進軍醫療保健領域，最引人注目的是以 280 億美元收購醫療記錄軟體巨頭 Cerner。

Ellison 周二表示，甲骨文在醫療保健領域是相較的新手，但公司有協助該產業解決問題的「道德義務」。

田納西州 Nashville 數十年來一直是醫療保健領域的重鎮，該市現已擁有充滿活力的醫療系統、新創公司和投資公司網絡。美國最早的營利性醫院之一 HCA Healthcare 就於 1968 年在該市城市，吸引了大量醫療保健專業人員前來，提升該市作為醫療保健中心的美譽。

Ellison 稱自家員工喜歡該地點，「這是我們未來的中心。」