貨櫃三雄5月營收年增4成起跳 塞港狀況有望延續

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-11 17:55

海運業者陸續自上周五公布 5 月業績，貨櫃三雄包括長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 合併營收均創 1 年半來新高，且年增率均有 40% 起跳，反映運價和運量穩步回升，陽明表示，若需求暢旺，預期塞港狀況將延續。

長榮 5 月合併營收 321.6 億元，月增 1.09%，年增 40.34%，創 2022 年 12 月以來新高；前 5 月合併營收 1526.12 億元，年增 36.16%。

陽明 5 月合併營收 169.25 億元，月增 13.25%，年增 46.18%，創 2022 年 12 月以來新高；前 5 月合併營收 756.71 億元，年增 27.02%。

萬海 5 月合併營收 114.54 億元，月增 13.31%，年增 40.14%，創 2023 年 1 月以來新高；前 5 月合併營收 491.79 億元，年增 17.48%。

萬海表示，5 月主要受益於運價和運量穩步回升，展望下半年，船舶運力持續受中東地緣政治緊張、船舶繞行和港口擁堵、旺季需求提前等各項因素交互影響，預期營運穩健增長。

陽明則指出，紅海危機、惡劣氣候和主要港口擁堵影響船期和航班準點率，據 Alphaliner 統計，截至 5 月 20 日全球約有 2.1% 貨櫃船隊 (約 61.4 萬 TEUS) 閒置，扣除塢修船舶數量，僅 0.4%(約 13 萬 TEUS) 處純閒置狀態，而上次出現如此低迷船舶閒置率已經是 2022 年 2 月。