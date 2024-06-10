金管會籲勿將存摺、投資款交予營業員 券商最重可罰600萬元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-11 19:58

金管會今 (11) 日表示，近年發生多起投資人將證券交易帳戶之存摺、印鑑，或電子交易憑證、帳號密碼或投資資金交予營業員，恐衍生非法代操或其他交易糾紛，證期局官員表示，已有多家證券商遭到裁處，最重面臨 600 萬元罰鍰，營業員違規可處停業或解職。

證期局副局長黃厚銘指出，部分投資人為了方便或與營業員有私人情誼，將證券交易帳戶之存摺、印鑑及帳號密碼等交易憑證與資訊交付營業員，或將投資資金以現金提供營業員或匯款至營業員帳戶，透過營業員帳戶進行有價證券交易，產生不當盈利保證或隱瞞虧損事實，造成投資人與營業員間之糾紛。

回溯近三年來的類似案例，113 年 3、4 月間連續發生 2 起代客戶保管存摺或下單等案件，3/27 涉案公司遭裁處 30 萬元、營業員停業 2 個月，4/26 涉案公司遭裁處 30 萬元、營業員停業 2 個月；112/2/12，營業員除了代保管存摺外，另有違規事實，使用客戶筆電逕行下單，因此開罰公司 48 萬元，營業員停業 6 個月；111/3/11 裁罰公司 48 萬元，營業員停業 2 個月。

黃厚銘指出，這些案例主要是檢查局或證交所檢查是發現的，會依照情節嚴重程度開罰，儘管目前並無受害者，但營業員幫忙下單，若有損失恐易產生糾紛，希望業者改善缺失，盡量避免發生投資糾紛。

黃厚銘表示，違反證交法最新規定，可裁處新台幣 30 萬 - 600 萬元罰鍰，人員除了停業處分外，最重將面臨解職。