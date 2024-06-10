星星電力成台灣大最大綠電供應商 雙方共同成立綠能平台

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-11 15:25

泓德能源 (6873-TW) 旗下子公司星星電力與台灣大 (3045-TW) 續約綠電採購，目前已成台灣大哥大最大綠電供應商，每年轉供約 6,700 萬度綠電給台灣大哥大與台灣固網約 1,300 個據點。

同時，台灣大哥大也加入由泓德能源與富邦人壽共同投資的富邦能源綠能投資平台，總投資金額為 110 億，其中富邦人壽持股超過 7 成，泓德能源與台灣大哥大各持股 1 成，預計投資光電案場 380MW 與儲能案場 354MW，並由台灣大哥大總經理林之晨出任富邦能源董事長。

泓德能源暨星星電力董事長謝源一表示，台灣大哥大不僅在電信業務上有卓越表現，更在永續發展方面持續展現優異成績，上個月更成為全台第三家通過 EV100(Electric Vehicle 100%) 會員，承諾將於 2030 年前全公司公務車與公司車皆改為電動車。泓德能源提供全方位的綠能服務，期待未來有更多不同合作機會，在淨零路上共創雙贏。

泓德能源與壽險及策略合作夥伴分別籌組綠能投資平台，由泓德提供穩定案源，從案件開發至營運管理提供一站式服務，管控各階段投資風險，給予股東穩定固定收益。目前 4 個綠能投資平台包含以地面型光電為主的「星泓電力」、以漁電共生型光電為主的「星鱻電力」、以表前儲能為主的「星德電力」，與包含光電與儲能的「富邦能源」，未來管理資產金額預計超過 650 億。

星星電力整合泓德能源集團資源，提供綠電與光充儲整合的配銷、管理與營運解決方案，有效應用於「綠電轉供」、「綠電團購」與「綠色租賃」等服務領域。

星星電力針對商辦類客群首創綠色租賃「新型態彌補型」彈性契約，成功打入台北 101 與國泰人壽旗下商辦大樓，不僅加值商辦大樓（房東），也為房客、中小企業（承租戶）提供綠電來源，創造多贏。在綠電團購實績上，包括 IC 設計大廠聯發科技集團、晶圓製造龍頭台積電與封測大廠日月光投控，成為橫跨半導體產業上中下游的最佳綠電供應商。此舉亦帶動二、三型發電業主動與星星電力洽談合作，豐沛星星電力的綠電來源。