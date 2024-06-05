亞泥決議私有化子公司亞泥(中國) 將斥67億元收購股權

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-05 20:02

亞泥 (1102-TW) 今 (5) 日晚間召開重訊宣布，董事會已通過私有化大陸水泥業務子公司亞泥 (中國)，以每股 3.22 港元、總交易金額 16.28 億港元 (約新台幣 67.5 億元)，現金收購非亞泥所持有的 32.27% 亞泥 (中國) 股權。

根據港交所公告，亞泥此次收購價格每股 3.22 港元，相較亞泥 (中國)(00743-HK) 最後交易日 5 月 28 日收盤價 3.32 港元折價約 3.01%；若排除股價異常波動，以不受干擾日 5 月 24 日收盤價 2.22 港元來算，則溢價 45%。

亞泥表示，期望透過本次私有化，促進亞泥 (中國) 能夠作出專注於長期增長及利益的戰略決策，免因作為一家公眾上市公司而承受由此產生的市場期望及股價波動方面的壓力。

同時，降低維持亞泥 (中國) 上市地位和遵守監管要求相關的行政成本與管理費用，進而為亞泥和亞泥 (中國) 在管理上有更大的彈性；另一方面，在具有挑戰的市場和行業環境下，也為少數股東提供溢價退出的機會。