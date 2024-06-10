【總經焦點】關注央行週，關鍵利率決策！一文掌握最新總經大事

鉅亨研報 2024-06-11 14:33

一、上週盤勢與本週大事：ECB 如同預期降息一碼，靜待美國聯準會指引

上週歐洲央行利率會議如同預期降息一碼，為 2019 年來首次降息，同時調高今年經濟成長與 HICP 通膨預估。雖然這一槍降息意味著主要市場終結升息，然而在降息後貨幣政策仍處於限制性區間，通膨滑落趨勢明確但滑落緩慢，因此不會馬上進入降息循環。

本週關注重點則是聯準會的利率指引，目前市場還是認為九月降息的機會高一些，全年有望降息兩碼。

二、COMPUTEX 焦點回顧：NVIDIA 畫出 AI 發展願景，主題環繞雲到端應用

本次的 COMPUTEX 參展廠商高達 1,500 家，共有六大主題，包含人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沈浸現實、綠能永續、創新新創等主題，其中今年關注焦點之一的 AI 運算暨系統解決方案展區，各家相繼展示出 AI PC 與 AI Server 散熱解決方案。另外晶片廠商也在舞台比拚較勁，Nvidia 也發表 Rubin 新平台應用於虛擬工廠、AMD 推出 AI PC 相關晶片與 Qualcomm 和聯發科跨足 PC 領域等都成為本次電腦展的亮點。

焦點公司動態重點：

NVIDIA：於 Keynote 首次發表 2026 年的 Rubin 平台、CorrDiff 應用於模擬預測氣候、Omniverse 數位孿生虛擬工廠佈局，以及機器人應用在 AI 倉儲、工廠系統等提升效率之場景。

AMD：發表 Zen5 架構 Ryzen 9000 系列桌上型處理器 (Granite Ridge) ……。