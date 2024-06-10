歐美庫存消化等待中 巨大1-5月營收301億元年減13.62%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-11 16:31
巨大 (9921-TW) 集團今 (11) 日公布 2024 年 5 月營收 71.64 億元，月增 3.7%，年減 7.13%，巨大指出，5 月份集團營收下降主要受到代工客戶調整訂單影響；2024 年 1-5 月營收 301.35 億元，年減 13.62%。
巨大指出，自有品牌 5 月銷售表現仍以捷安特中國內銷表現最為突出，因自行車運動風氣興起，延續首季的旺盛銷售，加上高階新車種推出受到消費者喜愛，營收較去年同月大幅成長超過 60%。
巨大 2024 年第一季營收 160.63 億元，毛利率爲 20.15%，季減 4.8 個百分點，年減 1.74 個百分點，單季稅後純益 5.2 億元，季增約 85.05%，年減 37.8%，每股純益 1.33 元。
巨大主管指出，2024 年首季在自有品牌銷售方面，捷安特中國內銷第一季銷售表現依舊強勁，營收較去年同期二位數成長。中國內銷市場因運動休閒風氣興起，帶動中高階公路車熱銷，銷售量價齊揚，隨著新車種上市，將持續推升營收成長。
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