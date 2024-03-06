〈巨大營運展望〉鼎鎂新材料科技上海IPO案喊停 「T+A」雙掛牌夢暫難圓

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-06 18:17

由巨大 (9921-TW) 持股 60.39% 旗下的鼎鎂新材料科技，向上海證交所申請 A 股掛牌案，在去年 7 月審議遭否決，巨大董事長杜綉珍今 (6) 日指出，在目前的中國股市的表現不佳，整體市場情勢也不利於太多企業掛牌上市，巨大已暫停鼎鎂新材料科技的中國大陸 IPO 案。

巨大的這一決定，也使巨大與鼎鎂新材料科技在兩岸「T+A」雙掛牌夢暫時難圓。不過，巨大執行長劉湧昌指出，鼎鎂新材料科技目前的業務己由自行車零組件發展到高鐵使用的零組件、並且開發進度已到高級機車鋁圈產品，服務對象並不侷限於巨大，在鼎鎂新材料科技營收已經達到 20 億元人民幣的同時，長期目標仍在中國大陸申請掛牌上市。

劉湧昌並指出，鼎鎂新材料科技爲資本密集及技術密集產業，有機會的話，還將進一步開發包括新能源車零組件市場。

近期由於中國大陸資本市場的走弱與官方的對市場嚴格控管，鮮活果汁 - KY(1256-TW) 在主動撤回旗下持股 87.1% 的蘇州鮮活飲品中國 A 股上市申請案後，並進一步決議再以 3320 萬美元買回其餘流通在外的 12.9% 股權，等於是在短期內與台商「T+A」兩岸雙掛牌籌資模式無緣。

台廠運用子公司中國 A 股市場 IPO ，將可獲快速籌集大筆資金，並可大量擴充在地經營規模，目前仍有台灣上市公司，申請擬以子公司在中國大陸 A 股上市「兩岸雙掛牌」的方式籌資，在過去成功的案例中，以臻鼎 - KY(4958-TW) 是最爲突出。

就目前台灣上市公司臻鼎 - KY、楠梓電 (2316-TW)、鼎炫 - KY(8499-TW) 及南僑 (1702-TW) 的中國子公司都已在 A 股 IPO，由定穎轉投資的超穎電子已在 2023 年 12 月 31 日向上海證交所提出 IPO 申請作業，時程與定穎公司排程相符。