〈巨大營運展望〉歐美市場高庫存消化 2024年迎來自谷底攀升的契機

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-06 18:30

巨大目前在中國昆山廠的三座生產線在經過調整之後，產能利用率已明顯提高，甚至對 OEM 客戶的有意加入訂單，巨大目前也加以婉拒，巨大也預期今年下半年起 OEM 訂單會逐步回升，在新款車上市推動之下，今年下半年動能將重返成長，巨大認為 2024 年全年業績預估持平或是小幅成長。

巨大 2023 年營收爲 769.49 億元，年減幅達 16.4%。整體營收有品牌車及 OEM 營收爲 70% 比 30%，在整體營收，中電動自行車占營收約 30%。

就歐美市場的現況，劉湧昌指出，過去一年巨大在自有品牌銷售相對穩定，OEM 則是衰退較多的區塊，尤其以美國市場庫存狀況最為嚴重，為庫存的重災區，公司也配合客戶延後交期，因此巨大原本自有品牌車及 OEM 營收比重約 66% 比 33%，但比重去年則為 70% 比 30%，而在庫存去化下，預計美國市場今年 4、5 月庫存會逐步下降，頂多再延個一季，預估 7-8 月起庫存會回到正常，將帶動下半年 OEM 訂單逐步回溫。