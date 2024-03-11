巨大前2月營收89.38億元年減22.4% 靜待歐美市場庫存去化

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-11 15:45

自行車產業歷經超過一年多的庫存去化，今 (2024) 年可望出現自谷底攀升的契機，巨大 (9921-TW) 今 (11) 日公布最新營收資訊，2024 年 2 月營收 41.43 億元，月減 13.59%，年減 27.19%，累計 2024 年前 2 月營收 89.38 億元，年減 22.4%。巨大目前觀察市場在 4、5 月的庫存消化可望告一段落，最慢在第三季整體市場庫存有機會調整完畢。

巨大目前在中國昆山廠的三座生產線在經過調整之後，產能利用率已明顯提高，甚至對 OEM 客戶的有意加入訂單，巨大目前也加以婉拒，巨大也預期 2024 年下半年起 OEM 訂單會逐步回升，同時，在新款車上市推動之下，今年下半年動能將重返成長，巨大認為 2024 年全年業績預估持平或是小幅成長。

巨大 2023 年營收爲 769.49 億元，年減幅達 16.4%。整體營收有品牌車及 OEM 營收爲 70% 比 30%，在整體營收，其中電動自行車占營收約 30%。