營收速報 - 谷崧(3607)5月營收2.62億元年增率高達33.38％
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 14:30
今年1-5月累計營收為10.71億元，累計年增率0.07%。
最新價為17.35元，近5日股價下跌-1.89%，相關零組件業下跌-0.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+364 張
- 外資買賣超：+357 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|2.62億
|33%
|19%
|24/4
|2.20億
|-2%
|-2%
|24/3
|2.24億
|-27%
|85%
|24/2
|1.21億
|-37%
|-51%
|24/1
|2.45億
|62%
|15%
|23/12
|2.12億
|-13%
|-23%
谷崧(3607-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種模具、金屬零件之製造加工及買賣。各種塑膠成型製品及其零件之製造加工及買賣。各種電子、電機及其零件之開發製造加工及買賣。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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