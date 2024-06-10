search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 谷崧(3607)5月營收2.62億元年增率高達33.38％

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 14:30

谷崧(3607-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣2.62億元，年增率33.38%，月增率19.12%。

今年1-5月累計營收為10.71億元，累計年增率0.07%。

最新價為17.35元，近5日股價下跌-1.89%，相關零組件業下跌-0.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+364 張
  • 外資買賣超：+357 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 2.62億 33% 19%
24/4 2.20億 -2% -2%
24/3 2.24億 -27% 85%
24/2 1.21億 -37% -51%
24/1 2.45億 62% 15%
23/12 2.12億 -13% -23%

谷崧(3607-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種模具、金屬零件之製造加工及買賣。各種塑膠成型製品及其零件之製造加工及買賣。各種電子、電機及其零件之開發製造加工及買賣。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收5月營收谷崧

相關行情
台股首頁我要存股

谷崧17.35-4.67%
美元/台幣32.420.53%

鉅亨贏指標
了解更多

#空頭吞噬

偏弱
谷崧

86.96%

勝率

#長黑K線跌破盤整

偏弱
谷崧

86.96%

勝率




Empty