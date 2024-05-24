超低價「窮鬼套餐」席捲中國 餐飲界巨頭圖什麼？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-24 15:12

上月 30 日，中國為期一個半月的宜家食堂「半價星期五」活動剛剛結束，在經過幾天假期休整後，「窮鬼套餐」又開始了新的旅途。

本月 5 日，肯德基推出包含四款漢堡在內的「指定堡券」，活動期間內每款漢堡單價僅人民幣（下同）9.9 元。

次日，老對手麥當勞 (MCD-US) 宣布推出每日 10 元兩件的超值活動，消費者領券後，可下單包含漢堡、小食、甜品等套餐，活動將持續兩周。

以性價比著稱的「窮鬼套餐」已然成為餐飲界營收增長的重要路徑，甚至捲到傢俱、文旅等等領域。「窮鬼套餐」的背後，商家想獲得什麼呢？

全球營銷商業媒體平台《Morketing》指出，談到 9 塊 9，就不得不提起打工人的老朋友——瑞幸咖啡。

2017 年中國的咖啡市場還是星巴克與「others」的天下，瑞幸橫空出世，用大額補貼和幾乎白送的方式攻佔市場。瑞幸爆發財務醜聞後，經過一段時間的沉澱，瑞幸重出江湖，啟動每周 9 塊 9 長期店慶模式。消費者甚至不知道它在慶祝什麼，只需要知道星巴克的咖啡動輒 30 元起跳，瑞幸只要 9 塊 9。

2018 年，為了紀念進入大陸市場的星期四，肯德基上線「瘋狂星期四」，9 塊 9 即可買到九塊黃金雞塊。

三年後，在段子手改編下，「瘋四文學」一炮而紅，在病毒式傳播下，目前「# 肯德基瘋狂星期四 #」話題在新浪微博累計獲得的閱讀量達 30.8 億，討論量高達 3,156.9 萬。做一個對比，「# 肯德基 #」的話題閱讀量僅 6.6 億。

2019 年 3 月 13 日，麥當勞官方微博發布了一條名為「隨心配 1+1=12」的微博，紅區和白區各選一件僅需 12 元，將 20 元檔套餐價格拉到 10 元檔位。

恰如《舌尖上的中國》裡那句經典的台詞，「高端的食材往往只需要樸素的烹飪方式」。餐飲巨頭的對抗，沒有影視劇中出動商業間諜的橋段，前文提到的一系列操作，也並不是出於情懷、紀念或慈善，而是處於一種最樸素的對抗：賠本賺吆喝。

「窮鬼套餐」的成功，很快就吸引越來越多餐飲品牌參戰，從早點、午飯再到晚餐，甚至是飯後甜點，各大品牌都爭先恐後地搶佔一周中的某一天，甚至起名思路都有些驚人相似——「XX 星期 X」。

塔斯汀漢堡推出「周二會員日」，活動期間漢堡買一贈一，15 元可購得兩個漢堡；漢堡王推出「周三國王日」，把麥當勞的紅區和白區的玩法替換為 A 區和 B 區，1+1 套餐降至 9.9 元；必勝客推出「尖叫星期三」，九寸披薩降至 29.9 元。

至此，從周一到周五，中國消費者被「窮鬼套餐」包圍了。

《Morketing》指出，由儉入奢易，由奢入儉難。「窮鬼套餐」的運行模式，是貼著營運成本甚至倒貼的方式。短期內降價的確能增加流量，但品牌想要實現盈利正成長，顯然不能在「窮鬼套餐」這一棵樹上吊死，難點在於如何將「窮鬼套餐」帶來的流量變現，更直白地說，就是如何在賠本賺吆喝後正大光明地漲價。