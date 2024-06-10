國產5月營收寫8年同期最佳 AI熱潮帶動建廠需求延續

國產表示，5 月雖然有梅雨季，但受惠台積電 (2330-TW) 等科技大廠因應 AI 趨勢擴產，國產與混凝土相關的國內本業，5 月營收達到 17.01 億元，年增 10.67%，創下本業國內營收史上前三高的紀錄。