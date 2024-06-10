國產5月營收寫8年同期最佳 AI熱潮帶動建廠需求延續
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-11 14:16
AI 浪潮帶動建廠需求，混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (11) 日公告 5 月營收 19.62 億元，月增 8.5%、年增 7%，創 8 年同期新高；累計前 5 月營收 89.18 億元，年增 3.7%，國產看好，未來 AI 建廠需求延續，營運可望續創佳績。
國產表示，5 月雖然有梅雨季，但受惠台積電 (2330-TW) 等科技大廠因應 AI 趨勢擴產，國產與混凝土相關的國內本業，5 月營收達到 17.01 億元，年增 10.67%，創下本業國內營收史上前三高的紀錄。
國產表示，以大新竹為例，台積電等科技大廠看好相關先進製程需求，在竹科寶山二期規劃興建四座 2 奈米廠與研發中心，目前 P1 晶圓廠建設完工準備裝機，將成為全台第一座 2 奈米晶圓廠。
而國產新竹廠擁有科技行控與大量澆築高供應力，並以低碳高端混凝土的研發優勢，協助台積電寶山二期、竹南先進封測廠，以及新竹 AI 智慧園區的智邦 (2345-TW)、緯創 (3231-TW) 等眾多科技大廠快速建廠。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇