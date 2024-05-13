國產Q1雙率雙升 本業獲利年增2成 EPS 0.7元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-13 19:42

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (13) 日公告第一季財報，稅後純益 8.25 億元，年減 2.5%，每股純益 0.7 元，國產表示，若扣除去年同期出售出大陸常熟廠的業外收入因素，整體獲利維持穩健。

國產第一季營收 54.18 億元，季減 9.4%、年增 2.4%；毛利率 26%，季增 1.1 個百分點、年增 3.2 個百分點；營業利益 11.04 億元，約持平前季、年增 2 成；營益率 21.5%，季增 1.4 個百分點、年增 3.3 個百分點，

國產持續受惠擇優出貨策略效益持續顯現，帶動雙率雙升、推升本業獲利表現，若扣掉去年同期售出大陸常熟廠業外收入的比較基期因素，首季無論是營收或是獲利，均年增相當顯著，延續長期的營運優勢與穩健發展。

展望後續營運，國產表示，全球 AI 浪潮帶動台灣先進科技發展加速推動，除了台積電展開全台 1、2 奈米等先進製程廠辦規劃與興建，其他供應鏈的科技各廠，在群聚效應下，形成了台灣西部科技走廊。