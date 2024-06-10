電動車已到頂？富達國際：市場短線悲觀 越要加碼買進

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-11 14:22

近日國際市場汽車類股利空消息頻仍，富達國際亞太區股票投資主管 Marty Dropkin 也對電動車市場前景發表看法，他指出，受昂貴售價、有限折扣及偏高利率影響，全球整體汽車需求降溫，但電動車及智能汽車是未來數個世代的長期趨勢，發展不容忽視，短期的悲觀，反為長線投資人提供具吸引的切入點。

日前土耳其公布將對進口自中國的汽車加徵 40% 關稅，歐盟也預計本周宣布上調中國電動汽車關稅等等，在種種不利因素下，摩根士丹利預測中國車企利潤可能因此減半。

Marty Dropkin 表示，2020 年至 2021 年間，電動車及電池等相關企業倍受投資人追捧，股價大幅上揚。然而，歐洲和亞洲區內主要市場相繼取消補貼及稅務優惠，為產業帶來衝擊。同時，新款電動車目標客群即相對富裕者，消費意願受偏高利率及通膨影響，加上消費市場收縮導致家庭換車週期延長，以致目前電動車相關企業評價較數年前高點相距甚遠。

隨著電動車需求從嘗鮮的先行者，逐步轉向更關注性價比、安全性及耐用性的大眾買家，電動車採用曲線（Adoption Curve）正進入較艱難階段。大部分傳統汽車品牌推出的第一代電動車亦未能大賣，加劇產業挑戰。鑑於許多傳統汽車品牌生產的電動車利潤偏低，甚至虧損，部分品牌正調整電動車發展計劃，期望 2026 至 2030 年間推出第二代電動車。

然而，並非所有傳統汽車品牌推出的第一代純電動車（BEV）皆面臨挑戰。隨著純電動車價格下降，即使歐盟提高對中國大陸進口純電動車關稅，歐洲市場仍有價格合宜的純電動車供區內消費者選購。更重要的是，第二代純電動車在技術上應有重大突破，解決當前消費者購買疑慮，再加上電池技術及供應鏈改善，各傳統汽車品牌有望在未來五年，透過推出新一代純電動車提升競爭力並獲利。

Marty Dropkin 發現，最近市場出現電動車需求放緩跡象主要集中在美國，反觀中國大陸電動車價格戰正推動電動車滲透率持續上升。儘管歐洲削減補貼使電動車需求降溫，但區內電動車滲透率必須進一步提升以達減排目標。同時，電動車需求並未見頂，目前短期陣痛及悲觀情緒，為長線投資人提供具吸引的切入點，可趁勢搶先布局電動車及相關產業鏈潛在贏家。

值得留意的是，目前中國大陸插電式油電混合車（PHEV）採用率正加速增長，此趨勢有望蔓延至世界各地。這類電動車既保留汽油車便利性，又提供電動車駕駛體驗。若中國大陸在電池和電動傳動系統持續創新，配合其成熟的供應鏈及充電設施持續發展，且插電式油電混合車價格競爭力亦持續提升，應可促使更多消費者過渡至電動車主導市場的未來。