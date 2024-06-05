〈車市〉BMW電動車銷售年增達8成 i5 Touring將在台開賣

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-05 11:35

在電動車熱潮下，BMW 總代理汎德導入 BMW iX1、iX2、i4、i5、i5 Touring、iX 和 i7 等多款新世代電能車款，今年前 5 月電動車銷量達 2208 台，年增高達 84.3%，為持續強化台灣市場電動車產品陣容，本月也將正式發表全新 BMW i5 Touring 純電旅行車。

汎德深耕台灣市場，已導入 BMW iX1、iX2、i4、i5、i5 Touring、iX 和 i7 等多款新世代電能車款，打造成最完整豐富的產品陣容，不僅於去年銷售 3407 台，今年以來仍延續此氣勢。

尤其在全新 BMW i5 和 iX2 的助推之下，前 5 月 BMW 電動車在台銷售 2208 台，年增 84.3%，穩居台灣豪華電動車銷售冠軍，並將再發表全新 BMW i5 Touring，進一步強化豪華純電車陣容。