〈車市〉BMW電動車銷售年增達8成 i5 Touring將在台開賣
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-05 11:35
在電動車熱潮下，BMW 總代理汎德導入 BMW iX1、iX2、i4、i5、i5 Touring、iX 和 i7 等多款新世代電能車款，今年前 5 月電動車銷量達 2208 台，年增高達 84.3%，為持續強化台灣市場電動車產品陣容，本月也將正式發表全新 BMW i5 Touring 純電旅行車。
汎德深耕台灣市場，已導入 BMW iX1、iX2、i4、i5、i5 Touring、iX 和 i7 等多款新世代電能車款，打造成最完整豐富的產品陣容，不僅於去年銷售 3407 台，今年以來仍延續此氣勢。
尤其在全新 BMW i5 和 iX2 的助推之下，前 5 月 BMW 電動車在台銷售 2208 台，年增 84.3%，穩居台灣豪華電動車銷售冠軍，並將再發表全新 BMW i5 Touring，進一步強化豪華純電車陣容。
而經銷體系汎德永業 (2247-TW) 進一步指出，目前 BMW 收單依舊強勁，受到紅海危機影響船運時程，部分新車到港遞延，依目前船運排程來看，第二季 BMW 到港數量可恢復正常水準，熱銷款新車 X1、iX1、X2、iX2 大量到港後，業績更將逐步發酵。
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