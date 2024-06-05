美能源部長：對中國電動車祭出更高關稅至關重要

鉅亨網編譯林薏禎 2024-06-05 09:38

美國能源部長格蘭霍姆 (Jennifer Granholm) 周二 (4 日) 表示，按計劃在 8 月將中國電動車的進口關稅調高至 100%，對美國汽車業的健康來說至關重要。

格蘭霍姆受訪時稱：「我們必須留住這項產業，若我們不這麼做，就會將整個版圖拱手讓給中國，就像太陽能板的情況一樣。中國在產業政策方面的計畫非常激進，我們之前什麼都沒做，現在正在採取一些措施。」

美國政府正投資數千億美元發展潔淨能源計畫，包含電動車、太陽能以及其他新興產業，並且認為中國在這些領域的產能過剩，已經威脅到美國企業的生存能力。

拜登政府將自 8 月 1 日起對中國實施關稅計畫，目的是為了保護美國就業，不受大量廉價的中國進口商品影響。

格蘭霍姆說：「我們希望擁有製造業的支柱，我們必須對此採取強硬態度。」她並表示，美國汽車業者正在竭盡所能壓低價格。