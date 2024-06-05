陸廠市佔續擴大！寧德時代蟬聯全球電動車電池裝車量龍頭位置

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 16:33

南韓研究機構 SNE Research 周三 (5 日) 公佈最新數據指出，全球今年前四月電動車電池裝車量年增 21.8% 至 216.2GWh，全球前十大業者中，中國公司依然佔了 6 席，合計市佔率達 63.9%，從今年首季的 62.3% 進一步提升，南韓三大電池公司市占率則為 22.8%，較去年同期下滑。

今年前四月，寧德時代 (300750-CN) 繼續佔據全球龍頭位置，裝車量達 81.4GWh，年增率 30%，市佔率 37.7%，第二名也依舊是比亞迪 (002594-CN) 裝車量達 33.2GWh，年增率 18.3%，市佔率 15.4%，南韓 LG 能源解決方案公司則排名第三，裝車量為 28GWh，年增率 7.8%，三星 SDI 年增率 32.9%，裝車量為 10.9GWh，排名全球第四，SK On 裝車量則年減 2% 至 10.3GWh，同比下降 2%，排名全球第五。

其餘上榜的四家中國公司分別為中創新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達，裝車量分別為 9.3GWh、5GWh、4.8GWh、4.4GWh，年增率分別為 26.4%、53.2%、15.8%、57.7%，分別獲得 4.3%、2.3%、2.2% 及 2% 市佔率。

SK On 打算在今年內將旗下位於美國喬治亞州的第二家工廠（福特專用生產線）轉變為現代汽車生產線，並打算在今年第二季運營其位於匈牙利的第三家工廠，產能為 30GWh ，預計今年下半年實現獲利。

除 SK On 外，今年前四月裝車量出現負成長的還有日本松下，裝車量大幅年減 29.5% 至 10.2GWh。此前松下長期位居全球第四名位置，但今年前 4 月的排名則掉至第六位。

根據 SNE Research 分析指出，由於松下是特斯拉主要電池供應商之一，Model Y 電池大部分來自松下，搭載松下電池的 Model 3 改款導致上市推遲，進而造成影響。

松下正改進的 2170 和 4680 電池，預計未來將幫助其擴大市佔率，尤其是來自特斯拉的訂單。