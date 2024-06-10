歐線集運合約報價跳水殺 貨櫃三雄連袂翻黑

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-11 10:33

歐線集運合約報價於今 (11) 日上午 9 點半左右跳水下殺，使貨櫃三雄開高走低，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 跌 3% 上下，萬海 (2615-TW) 也再度跌破百元關卡，並由紅翻黑。

歐線集運 2408 合約盤中跌幅超過 6%，2410 合約跌逾 12%，2412 合約跌 14%，2502 合約跌幅超過 10%，2504 跌幅也超過 6%，此反應市場對未來運價的預期。

法人指出，歐線集運合約走弱，可能是反映聯合國安理會通過美國提出的支持以巴停火並釋放人質的決議草案，據外電提到，以色列已接受這項停戰計畫並呼籲哈瑪斯組織也接受。

一旦以巴衝突緩和，不排除未來紅海航線將逐步恢復正常化，惟貨攬業者也提到，種族和政治因素的不確定性真的太高，海運可以先一季一季來看，至少目前沒有悲觀理由。

紅海危機造成的塞港問題，並蔓延至亞洲港口，貨攬業者指出，後續即便紅海情勢緩和，航線恢復正常，也還要一段時間消化，因此，目前可以確定海運第三季傳統旺季相當值得期待，運價和運量均維持高檔無虞。

台驊 (2636-TW) 提到，航商繞行非洲約將消耗 250 萬 TEU 運力，暫時抵銷短期市場運力過剩風險，而隨著全球經濟消費力道回溫，帶動亞洲出口貨量大幅躍升，但亞洲港口壅塞嚴重，包括中國上海、青島、寧波港口等，新加坡港外等待時間甚至超過 7 天，而南非德班港則受到天候因素及設備老舊影響，也超過 90 艘船舶在港外等待泊位。