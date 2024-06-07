利機5月營收重返億元 全年逐季揚再拚新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-10 09:50

封測材料通路業者利機 (3444-TW)5 月營收 1.05 億元，月增 13%，年增 20%，創近二年來單月營收新高，累計前 5 月營收為 4.36 億，年增 16%，若單看 4 至 5 月營收已與首季相當，利機看好，接下來業績將逐季回升，力拚全年營收創新高。

利機指出，受惠客戶需求恢復正常，且庫存調整進入尾聲，5 月營收重返億元水準，兩項主力產品雙成長，封測相關業績月增 20%、年增 31%，驅動 IC 相關業績月增 5%、年增 12%，已連續五個月正成長，半導體載板年增個位數，表現相對持平。

就單一產品來看，利機封測相關的 Heat Sink(均熱片) 表現最佳，月增 119%、年增 4%，次之為驅動 IC 相關的 Chip Tray(晶粒承載盤)，月增 25%、年增 28%，若封測廠稼動率持續成長，利機拉貨動能可望同步向上。