SEMI攜TechSearch 建全球最大封測資料庫

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-19 17:10

SEMI 國際半導體產業協會與 TechSearch International 今 (19) 日宣布，推出新版全球封裝暨測試設施資料庫，涵蓋範圍擴增 33%、追蹤達 670 家廠房，其中包括 500 家委外封裝測試 (OSAT) 供應商，以及 170 家整合元件製造商 (IDM)，為市場唯一商用封裝和測試供應商資料庫，提供半導體產業封裝和測試服務第一手資訊。

更新版資料庫含品質、環境、資安和工安等關鍵領域之工廠認證，以及各廠取得之汽車品質認證相關數據，並重點介紹各廠先進封裝產品，包括覆晶凸塊封裝及組裝、扇出和扇入晶圓級封裝 (fan-out and fan-in WLP)、矽穿孔 (TSV) 封裝以及 2.5D 和 3D 封裝技術。

TechSearch International 總裁 Jan Vardaman 強調，對傳統封裝以及先進封裝和測試所在地有一定程度的掌握，才能有效管理供應鏈。新版全球封裝暨測試設施資料庫則是追蹤封裝和組裝生態體系不可或缺的工具。