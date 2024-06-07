〈熱門股〉神準首度跨入伺服器領域搶商機 周漲逾1成

神準本周股價漲幅 11.27%，股價在周五 (7 日) 一度突破 200 元，來到 201 元，且站上所有均線。觀察三大法人本周籌碼動向，三大法人本周在神準較無著墨，本周合計僅賣超 182 張。

董事長蔡文河指出，未來在網絡及算力上都會 AI 化，因此決心踏入伺服器領域。總經理林柏彰也提到， SR710 的推出是神準在伺服器及 AI 產業一個重要的里程碑，相信 SR710 可以幫助企業降低成本。