〈熱門股〉神準首度跨入伺服器領域搶商機 周漲逾1成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-08 10:22
AI 熱潮不減，網通廠神準 (3558-TW) 首度跨入伺服器領域，推出搭載英特爾 (INTC-US) 新一代處理器的伺服器，鎖定企業客戶市場，預計第四季開始出貨，搶攻伺服器商機，激勵神準本周股價周漲逾 1 成，站上所有均線。
神準本周股價漲幅 11.27%，股價在周五 (7 日) 一度突破 200 元，來到 201 元，且站上所有均線。觀察三大法人本周籌碼動向，三大法人本周在神準較無著墨，本周合計僅賣超 182 張。
神準推出首款伺服器產品，在 COMPUTEX 中首度亮相，搭載英特爾新一代 Xeon® 6 處理器的 2U/2S 雙處理器機架型伺服器 SR710，鎖定企業客戶市場，預計第四季開始出貨。
董事長蔡文河指出，未來在網絡及算力上都會 AI 化，因此決心踏入伺服器領域。總經理林柏彰也提到， SR710 的推出是神準在伺服器及 AI 產業一個重要的里程碑，相信 SR710 可以幫助企業降低成本。
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